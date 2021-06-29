Представительница МакSим ответила на слухи о проблемах певицы с печенью

Представительница певицы МакSим среагировала на очередную порцию слухов. На этот раз - о новой проблеме у лежащей в коме на ИВЛ артистки.

Напомним, сегодня с утра в СМИ появилась информация, что у 38-летней певицы, погруженной медиками в медикаментозный сон, якобы вскрылась проблема с печенью. Которая "скорее всего, и привела к резкому ухудшению ее состояния", так как недуг "уже перешел в хроническую стадию".

В беседе с RT представительница вновь призвала "не доверять "врачу" или "друзьям", которые не могут поставить фамилию рядом со своим заявлением", а также указать, "что это за болезнь печени".

Как заверила представительница, прежде чем вводить МакSим в медикаментозный сон, врачи "полностью её обследовали и не выявили никаких заболеваний, в результате которых могут быть вызваны осложнения с любыми другими органами".