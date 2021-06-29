Депутат: Въезд в район Патриарших прудов ограничен в качестве эксперимента

Ограничение въезда в район Патриарших прудов в Москве в вечернее время ввели в качестве эксперимента. Об этом сообщила депутат Совета депутатов муниципального округа Пресненский Виктория Пальгова.

Так она прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о том, что по вечерам в этот район пропускают только автомобилистов с пропиской.

Эта мера связана с тем, что жители уже в течение долгого времени жалуются на шум. "Инициатива, насколько я знаю, принадлежит ГИБДД, и по большей степени это эксперимент", - цитирует Пальгову РИА Новости.

Она отметила, что местные жители теперь говорят, что в районе стало значительно тише, однако полностью решить проблему не удалось. Депутат предположила, что по итогам эксперимента будет принято какое-то решение.