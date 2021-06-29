Пенсионеры и их правнучка погибли в выгребной яме на своем участке

Сегодня получила продолжение вчерашняя жуткая история гибели двух взрослых и ребенка в Подмосковье. Люди погибли, вероятно от отравления. После того, как тела трехлетней девочки, ее прабабушки и прадедушки нашли в выгребной яме на территории частного дома в Московской области, была организована проверка, рассказала корреспонденту РГ старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

- Двадцать восьмого июня 2021 года в вечернее время в правоохранительные органы поступила информация об обнаружении тел 75-летнего мужчины и 65-летней женщины, а также 3-летней девочки в выгребной яме, расположенной на территории частного дома в поселке Обухово Богородского городского округа, объяснила Врадий. По словам представителя ведомства, предварительно установлено, что из-за резко увеличившегося уровня воды в выгребной яме взрослые спустились в нее для решения проблемы, вслед за ними в яму спустилась и девочка, выбраться наружу им не удалось.

Врадий добавила, что следователи опросили родственников, проверили бытовые условия, а также назначили судебно-медицинскую экспертизу.