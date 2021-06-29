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29.06.2021 13:35
Рубрика: Происшествия

В Москве задержан подозреваемый в нападении на телевизионщиков

Текст: Наталья Козлова
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

В столице сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении на сотрудников телеканалов. Фамилию нападавшего в СК официально не назвали, но корреспонденту "РГ" подтвердили, что задержанный - это Дмитрий Булыгин. Этот человек - "профессиональный сосед". Таких нанимают, чтобы создать невыносимые условия жизни собственника в квартире. Проще говоря, выжить из дома человека или семью. Кстати, последним пострадавшим от его рук оказался сотрудник "РГ". До него были сотрудники телеканалов.

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После нападения на телевизионщиков сегодня днем следователи задержали в Москве подозреваемого в нападении на журналистов телеканала "Россия-1".

Как уточнила корреспонденту "РГ" представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, 3 июня этот гражданин в квартире жилого дома на Ломоносовском проспекте применил физическую силу к журналистам телеканала "Россия-1", которые снимали сюжет, он также принуждал их к отказу от журналистского расследования. После этого было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов"). "

- При силовой поддержке сотрудников СОБР подозреваемый 1980 года рождения задержан. Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения, связанной с лишением свободы", - заявила Иванова.

Вероятно, это уголовное дело объединят с делом о таком же нападении на сотрудника "РГ", который написал заявление на Булыгина в Останкинское подразделение столичного СК.

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