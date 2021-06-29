В Подмосковье угнали иномарку за два миллиона рублей

Угонщика задержали сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Ленинскому городскому округу. Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, им оказался 52-летний местный житель, уже ранее судимый за автоугон.

Татьяна Петрова рассказала, что автовор на электросамокате подъехал к автомобилю, припаркованному на неохраняемой стоянке возле одного из домов на улице Донбасской. Используя специальное оборудование для вскрытия замка и запуска двигателя, он украл иномарку, установив подложные государственные знаки. Материальный ущерб составил более двух миллионов рублей.

При обыске по месту проживания и досмотра личного автотранспорта угонщика полицейские обнаружили оборудование, используемое для подавления GPS и GSM сигналов, несколько комплектов ключей от различных автомобилей, приборы, используемые для создания дубликатов автомобильных ключей, и одежду, в которой угонщик совершил преступление. Нашли также страховой полис и государственные номера от украденной машины, и электросамокат.

Угнанную машину полицейские обнаружили во дворе одного из домов в Москве. Угонщик заключен под стражу.