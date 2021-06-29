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29.06.2021 06:33
Рубрика: Происшествия

На Амуре вблизи Благовещенска начался спад воды

Текст: Ольга Коваль

Уровень Амура в районе Благовещенска за сутки снизился на 15 сантиметров - до 845 см. Но он по-прежнему превышает отметку "опасного явления", которая равна 800 см. Ожидается, что в ближайшие дни спад воды продолжится, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Фото: Сергей Набивачев/РГ
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Тем временем от воды освобождаются и другие населенные пункты Приамурья. К примеру, сразу на 165 сантиметров понизился уровень Амура вблизи села Черняево, на 33 см - у Джалинды, на 28 см - близ Сергеевки и на 10 см - в районе села Гродеково.

В некоторых поселках все еще фиксируется рост уровня воды, хотя и незначительный.

По данным на утро вторника, в регионе остаются подтопленными 782 жилых дома, около 1800 приусадебных участков, 20 отрезков автодорог и восемь мостов. В пунктах временного размещения находятся 504 человека, в том числе 228 детей.

Напомним, что из-за мощного паводка в области действует режим ЧС межрегионального характера. Как и прогнозировали гидрологи, уровень Амура у Благовещенска превысил отметку катастрофического наводнения 2013 года, когда вода поднялась до 822 см. В понедельник здесь зарегистрировали 860 сантиметров.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Паводки в России

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