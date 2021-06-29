На Чукотке завели дело из-за фото со 178 убитыми гусями

В Чукотском автономном округе завели дело по факту незаконной охоты. Ущерб от добычи гусей превысил 700 тысяч рублей.

Как сообщает СК по региону, с 14 по 17 мая в районе 60 километров от Анадыря была сделана фотография человека с ружьем в руках на фоне надписи "Чукотка 2021" и сердца, выложенного на снегу тушками 178 убитых гусей. Фотография была размещена в соцсетях.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, расследование уголовного дела продолжается. Санкция по части 2 статьи 258 УК РФ "Незаконная охота с причинением крупного ущерба" предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет.