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29.06.2021 09:04
Рубрика: Происшествия

Житель Читы вывез в Китай древесину на девять миллионов рублей

Текст: Дина Непомнящая

К четырем годам и шести месяцам заключения в колонии общего режима приговорил Черновский районный суд Читы местного жителя, который вывез в Китай 1,3 тысячи кубометров пиломатериалов из сосны и лиственницы общей стоимостью около девяти миллионов рублей.

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Как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, преступление мужчина совершил в 2018 году. Используя фиктивные договоры купли-продажи древесины с фирмами, которые фактически ее не продавали, он незаконно задекларировал груз и провез его через границу. "Липовые" документы на лес читинцу продал житель Иркутской области.

Под суд отправились оба фигуранта. Несмотря на то, что своей вины они не признали, доказательств, предоставленных стороной обвинения, оказалось достаточно, чтобы подтвердить совершение преступлений. Один из сообщников получил срок за контрабанду стратегически важных ресурсов в крупном размере. Другой осужден на три года и три месяца лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года за пособничество в совершении контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере.

Приговор не вступил в силу.

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