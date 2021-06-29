Жительница Камчатки пойдет под суд за прослушку мужа

В Петропавловске-Камчатском завершено расследование уголовного дела по статье о незаконном приобретении специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

Как рассказала старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению Елизавета Денисюк, фигурантом стала 43-летняя местная жительница, устроившая слежку за своим мужем.

По версии следствия, женщина заподозрила своего благоверного в измене. Чтобы это проверить, она заказала в одном из интернет-магазинов специальное устройство для слежки и спрятала его в кармане куртки мужа. Однако ее план не удался: мужчина "жучок" нашел и заявил на ревнивицу в полицию. Теперь "шпионке" грозит серьезное наказание: от штрафа в размере 200 тысяч рублей до четырех лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.