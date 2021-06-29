АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ устроил спортивный праздник в Новотроицке

В честь Всемирного дня окружающей среды компания АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ устроила спортивный праздник в Новотроицке. В минувшую субботу над Аккермановскими лесками летали воздушные змеи. Их запускали после преодоления дистанций юные участники открытого первенства города по спортивному ориентированию.

Повезло с погодой - ясный солнечный день, но без привычной жары, а, наоборот, со свежим ветром. Да и место старта выбрано более, чем удачно - среди берез, вблизи ручья. Одно удовольствие в такой день собраться отличной компанией!

Были разработаны несколько маршрутов для различных возрастных категорий, семейных команд и любителей велоспорта. Всего в соревновании приняли участие более 50 человек. Самой маленькой спортсменке было чуть больше года.

- У меня уже есть опыт участия в спортивном ориентировании, но я впервые не бегала, а соревновалась на велосипеде, - поделилась впечатлениями студентка НФ НИТУ "МИСиС" Елизавета Смирнова. - Очень рада, что появилась такая возможность попробовать совершенно новый способ преодоления дистанций. Надо сказать, что на велосипеде тоже не просто искать контрольные точки, ведь нужно выбирать дорогу, чтобы можно было проехать. Через густые кусты и леса сделать это сложно, а порой невозможно. Тем интереснее было соревноваться.

В состязаниях принимали участие не только опытные спортсмены, но и новички. Для них прошли мастер-классы, где организаторы объясняли, что означают те или иные условные обозначения на картах, показывали, как ориентироваться и искать контрольные точки.

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