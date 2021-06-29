АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ устроил спортивный праздник в Новотроицке

Новости

Силуанов рассказал о росте расходов на национальную экономику в пандемию 12:17
Умерла легенда пакистанского кино Бегум Курнид Шахид 12:16
Представительница МакSим ответила на слухи о проблемах певицы с печенью 12:11
В Крыму провели учебную проверку ПВО на фоне маневров НАТО Sea Breeze 12:00
Медведев призвал объединить усилия РФ и стран АСЕАН в вакцинации от COVID 11:56
Стартовали съемки "Аквамена 2" с Джейсоном Момоа и Эмбер Херд 11:55
Кабмин выделил почти 18 млрд рублей на лекарства для тяжелобольных детей 11:54
Решение о штрафе TikTok на 2,6 млн рублей признано законным 11:53
В ХМАО заметили маралов, которые не водятся в регионе 11:53
Оперштаб: в Москве выявлено 6 209 новых случаев COVID-19 11:48
Умер актер Угуртан Сайинер 11:44
Видео: В Тюмени пенсионер едва не утонул в луже во дворе дома 11:32
Бастрыкин поставил на контроль проверку об угрозах модельеру Зайцеву 11:25
Фото: начались съемки четвертого "Джона Уика" 11:22
На Урал вслед за аномальной жарой пришел смог 11:22
Банк России выпустит памятные монеты с медвежонком Умкой 11:14
Необычная конструкция новой китайской подлодки удивила экспертов 11:11
В "Векторе" оценили сообщения о новом способе заражения коронавирусом 11:07
Премьеру "Дюны" в России перенесли 10:59
Тюменским компаниям рекомендовали воздержаться от командировок 10:55
В аэропорту Магадана при вылете самолета скончался пассажир 10:54
В Подмосковье полностью восстановили электроснабжение после ливня 10:52
На Дальнем Востоке и в Арктике запустили инвестиционный акселератор 10:40
В США умерла советская актриса Екатерина Крупенникова 10:40
Клишас: За поддельный QR-код можно получить два года тюрьмы 10:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Как на Кубани и в Крыму будут контролировать соблюдение правил для туристов
Как на Кубани и в Крыму будут контролировать соблюдение правил для туристов
Что поможет сэкономить на коммунальных платежах без льгот
Что поможет сэкономить на коммунальных платежах без льгот
29.06.2021 11:19

АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ устроил спортивный праздник в Новотроицке

Текст: Алина Романова (Оренбург)
В честь Всемирного дня окружающей среды компания АККЕРМАНН ЦЕМЕНТ устроила спортивный праздник в Новотроицке. В минувшую субботу над Аккермановскими лесками летали воздушные змеи. Их запускали после преодоления дистанций юные участники открытого первенства города по спортивному ориентированию.
Фото: Пресс-служба компании АККЕРМАН ЦЕМЕНТ Фото: Пресс-служба компании АККЕРМАН ЦЕМЕНТ
Фото: Пресс-служба компании АККЕРМАН ЦЕМЕНТ

Повезло с погодой - ясный солнечный день, но без привычной жары, а, наоборот, со свежим ветром. Да и место старта выбрано более, чем удачно - среди берез, вблизи ручья. Одно удовольствие в такой день собраться отличной компанией!

Были разработаны несколько маршрутов для различных возрастных категорий, семейных команд и любителей велоспорта. Всего в соревновании приняли участие более 50 человек. Самой маленькой спортсменке было чуть больше года.

- У меня уже есть опыт участия в спортивном ориентировании, но я впервые не бегала, а соревновалась на велосипеде, - поделилась впечатлениями студентка НФ НИТУ "МИСиС" Елизавета Смирнова. - Очень рада, что появилась такая возможность попробовать совершенно новый способ преодоления дистанций. Надо сказать, что на велосипеде тоже не просто искать контрольные точки, ведь нужно выбирать дорогу, чтобы можно было проехать. Через густые кусты и леса сделать это сложно, а порой невозможно. Тем интереснее было соревноваться.

В состязаниях принимали участие не только опытные спортсмены, но и новички. Для них прошли мастер-классы, где организаторы объясняли, что означают те или иные условные обозначения на картах, показывали, как ориентироваться и искать контрольные точки.

На правах рекламы

В регионах Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Башкортостан Филиалы РГ Пермский край Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Башкортостан ПФО Пермский край ПФО Кировская область ПФО Марий Эл ПФО Мордовия

Главное сегодня

В ВОЗ объяснили, почему не стоит полагаться на антитела перед вакцинацией
Силуанов назвал главные вызовы для российской экономики
В "Векторе" оценили сообщения о новом способе заражения коронавирусом
В Крыму провели учебную проверку ПВО на фоне маневров НАТО Sea Breeze
В Подмосковье полностью восстановили электроснабжение после ливня