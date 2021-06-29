Глава Нижнего Новгорода сделал прививку от коронавируса

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сделал прививку от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- У меня не было никаких сомнений в том, прививаться или нет, потому что это единственный шанс сберечь свое здоровье, здоровье близких. Решение это осознанное и единственно верное в данной ситуации. Призываю всех прививаться, это совершенно безопасно. Все проходит под контролем врачей. Процедура быстрая и безболезненная, - пояснил Юрий Шалабаев.

В своем Instagram глава города также уточнил, что на вакцинацию он записался через портал Госуслуг.

- Я вижу, что вы устали от разговоров про COVID-19. Если бы все было не так страшно, то предупреждения были бы не нужны. В обществе идет разговор про выбор прививки. Меня спрашивают в директе: "Какую лучше вакцину делать?" Ответ: "И первая, и вторая, и третья - хорошие. Здесь выбор каждого. Ничего страшного в этом нет. Это защита организма и забота о семье, близких", - написал он.