Кирово-Чепецк остался без холодной воды из-за аварии на трубопроводе

Кирово-Чепецк остался без холодной воды из-за аварии на магистральном трубопроводе. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона, пишет РИА Новости.

Это второй по величине город в Кировской области с населением около 70 тысяч человек. Авария на трубопроводе произошла сегодня утром, в итоге весь город лишился воды. Место утечки установлено, сейчас там проводятся аварийно-восстановительные работы. Из областного центра в город направлена бригада МУП "Водоканал", на место выехал также заместитель министра строительства, энергетики и ЖКХ региона Андрей Балдыков.

Для жителей организован подвоз воды. Ожидается, что водоснабжение Кирово-Чепецка будет восстановлено к 22 часам сегодняшнего дня.