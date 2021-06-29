В Чувашии 11-летний мальчик сжег половину деревенского дома

В Чувашии произошел пожар из-за шалости ребенка.

По сообщению регионального управления МЧС, возгорание произошло в двухквартирном доме в деревне Сятракасы Чебоксарского района. Виновником ЧП оказался 11-летний сын хозяйки одной из квартир.

Школьник остался дома один без присмотра взрослых, нашел спички и ради баловства поджег в своей комнате дощечку, облитую легковоспламеняющейся жидкостью. Дощечка вспыхнула. Мальчик пытался сам сбить пламя, но случайно опрокинул открытую бутылку с горючим. В результате огонь охватил всю квартиру.

В тушении спасатели задействовали шесть пожарных автоцистерн. Однако, квартира родителей мальчика выгорела дотла. Пожар повредил и жилье соседей. Сам мальчик при пожаре не пострадал.