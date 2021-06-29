В Нижегородской области три человека погибли в ДТП

Сегодня утром в Лысково грузовик столкнулся с двумя легковыми автомобилями. В результате погибли три человека.

По информации ГУ МЧС по Нижегородской области, сообщение об аварии поступило в 06:40. На улице Казанской в районе 500 километра трассы М-7 произошло столкновение грузовика с двумя легковыми автомобилями. В результате погибли 3 человека, один пострадал.

В ГИБДД по региону уточнили, что в результате аварии один из автомобилей загорелся. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции. Причины и обстоятельства происшествия уточняются.