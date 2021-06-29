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29.06.2021 09:23
Рубрика: Происшествия

В Саратовской области будут лечить мужчину, взявшего сына в заложники

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратовской области в суд направлено дело в отношении жителя Балашова, который взял в заложники десятилетнего сына и напал с ножом на полицейского. Следователь предлагает назначить ему принудительные медицинские меры.

Состоящий на учете у психиатра дзержинец напал с топором на прохожего

Как сообщает пресс-служба СК по региону, 35-летний житель Балашова минувшей зимой 15 января захватил в заложники собственного 10-летнего сына. Жена балашовца вызвала полицию. Мужчина угрожал мальчику ножом и требовал от жены, а также от полицейских передать ему "запрещенные вещества" и автомобиль.

В дальнейшем преступник вместе с сыном сел в машину соседа, которую тот оставил рядом с домом, чтобы прогрелся двигатель. Мужчина сел на переднее пассажирское сиденье, а на сиденье водителя разместился участковый уполномоченный полиции. Житель Балашова потребовал, чтобы полицейский начал движение, а затем увидев, что тот не собирается этого делать, попытался ударить его ножом в грудь. Участковому удалось вырвать нож из рук нападавшего, после чего его задержали другие сотрудники правоохранительных органов.

Комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, проведенная во время следствия, установила, что этот гражданин не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий вследствие психического расстройства.

По решению суда подследственного поместили в специализированное медучреждение.

- Уголовное дело направлено в суд с постановлением о применении к нему принудительных мер медицинского характера, - сообщает пресс-служба ведомства.

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