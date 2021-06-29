На Алтае в ДТП у села Волчиха погибли три человека

Сотрудники Госавтоинспекции начали проверку по факту дорожно-транспортного происшествия в Михайловском районе Алтайского края, в результате которого погибли три человека.

ДТП произошло сегодня около 10 часов утра на 210 км автодороги "Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловское-Кулунда-Бурла-Граница Новосибирской области". Неподалеку от села Волчиха водитель автомобиля Honda Fit вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada Priora.

- В результате ДТП погибли водитель и два пассажира, находившиеся в автомобиле Lada Priora, - сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Еще один пассажир 2005 года рождения с тяжелыми травмами был госпитализирован в больницу города Барнаула. Водитель Honda Fit также получил травмы и был доставлен в Михайловскую центральную районную больницу.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.