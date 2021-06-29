Более 10 рейсов задержаны в Новосибирске из-за тумана

Задержано прибытие самолетов, которые должны были приземлиться ранним утром в новосибирском аэропорту. Согласно онлайн-табло Толмачево на данный момент задерживается 14 рейсов, ранее, как передает ТАСС, эта цифра превышала полтора десятка.

Причиной всему стал густой туман, опустившийся на Новосибирск. Утром было отложено прибытие самолетов из Красноярска, Москвы, Краснодара, Сочи, Улан-Удэ, Благовещенска, Барнаула и Омска. К слову, воздушные гавани столиц соседних регионов временно приняли часть рейсов.

На данный момент, несмотря на то что туман рассеялся, известно, что задерживаются несколько дневных и вечерних рейсов. По данным "Вести-Новосибирск", это может быть связано с отсрочкой утреннего вылета самолетов, например из Петропавловска-Камчатского или Благовещенска.