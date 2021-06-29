В Новосибирске при обрушении плиты на стройке погибла девочка

В Октябрьском районе Новосибирска произошло обрушение плит строящегося здания. Под завалами спасатели обнаружили тело ребенка.

- Обрушение плиты перекрытия произошло на строительном объекте под адресу Первый кирпичный переулок 1А, - рассказал "РГ" представитель ГУ МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков. - На место происшествия выехали специалисты муниципальной аварийно-спасательной службы.

Найденную под завалами девочку спасти не удалось. Медики констатировали ее смерть. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.