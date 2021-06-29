В Дагестане врачи вылечили от COVID-19 столетнего пациента

Из городской клинической больницы №1 Махачкалы выписался больной, которому исполнилось 100 лет. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе медучреждения. Казамат Казаматов свой вековой юбилей отметил в больнице. После курса лечения он начал дышать самостоятельно, и врачи приняли решение отправить его домой.

Тем временем, обстановка в Дагестане с распространением коронавирусной инфекции остается напряженной.

В республике школам запретили проводить выпускные вечера. Ранее в Дагестане запретили массовые богослужения. Запрещена работа организаций общественного питания в ночное время, закрыты фуд-корты, размещенные в торговых центрах, детские клубы.

В кафе и ресторанах запрещено играть свадьбы и устраивать корпоративы. В гостиницах, санаториях и домах отдыха допускается только пребывание лиц, имеющих вакцинацию против коронавирусной инфекции, антитела IgG, или отрицательный результат лабораторного исследования ПЦР-методом, выполненным не ранее чем за 72 часа.