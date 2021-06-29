В КБР двоих полицейских заподозрили в попытке подставить коллегу

В Кабардино-Балкарии в следственном управлении СКР по республике возбудили уголовное дело против двух полицейских из Нальчика. По предварительным данным, они после ссоры с коллегой из другого правоохранительного ведомства попытались обвинить его в незаконном обороте наркотиков.

- По версии следствия в одном из кафе города Нальчика оперуполномоченные УМВД по столице республики спровоцировали конфликт с сотрудником правоохранительных органов и его знакомым. После этого, превышая свои полномочия, они необоснованно обвинили его в использовании поддельных госзнаков на автомобиле и подделке служебного удостоверения. Полицейские потребовали у коллеги полмиллиона рублей, чтобы уладить все на месте, - рассказали в пресс-службе следственного ведомства.

Мужчина отказался платить за вполне подлинные документы огромную сумму. На место приехали оперативники из УМВД Нальчика, им подозреваемые заявили, что мужчину подозревают в незаконном обороте наркотиков и вчера он выбросил в кусты некий полимерный сверток с неизвестным веществом.

К делу подключились сотрудники Следственного комитета, которые и правда нашли в указанном месте сверток с неким веществом, вот только проверка установила, что мужчина его туда не выбрасывал и к свертку никакого отношения не имеет.

Теперь двоих полицейских подозревают в покушении на мошенничество с использованием служебного положения и в превышении должностных полномочий. На время следствия их заключили под стражу.