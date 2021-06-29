В КБР двоих полицейских заподозрили в попытке подставить коллегу

Новости

Попова сообщила о подготовке требований о строгом соблюдении санитарных правил 16:55
ЦБ подтвердил намерение обязать банки отвечать на жалобы клиентов 16:54
Попова: В РФ выявлен случай заражения штаммом коронавируса "Дельта плюс" 16:48
Кабмин выделит 8,5 млрд рублей на оплату отпусков медиков и соцработников 16:45
У сериала "Благие знамения" будет второй сезон 16:45
В России от COVID первым компонентом вакцинировано более 23 млн человек 16:38
Мишустин призвал россиян пройти вакцинацию от коронавируса 16:37
Мантуров: В оборот введено 36,7 миллиона комплектов вакцин от COVID 16:32
Собянин заявил о чрезвычайно высокой госпитализации в ковидные стационары 16:27
От коронавируса умер режиссер клипов МакSим Вадим Шатров 16:27
Вакцинацию от COVID-19 завершили 26% взрослого населения Петербурга 16:15
"Вектор" разработает назальную вакцину от COVID-19 в виде капель 16:10
Chery может начать продажи электромобилей в России 16:08
Швейцария движется к разрыву соглашения с ЕС 15:55
Мурашко дал советы прошедшим вакцинацию от COVID-19 15:49
Под Саратовом детский лагерь закрыли из-за COVID-19 у сотрудников 15:49
Умер режиссер Александр Воропаев 15:46
Правительство поддержало проект о штрафах в сфере обращения с животными 15:45
В Тюменской области самолет выкатился за пределы полосы из-за ветра 15:44
В Новосибирске умер всемирно известный ученый-физик 15:40
Фото: начались съемки "Достать ножи 2" 15:33
Путин и Лукашенко 1 июля выступят на Форуме регионов России и Беларуси 15:31
На Форуме регионов Беларуси и России подпишут контракты на 800 млн долларов 15:19
Россия представила заявку на проведение "ЭКСПО-2030" в Москве 15:07
Специалисты заявили об опасности приложений для онлайн-знакомств 15:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Как на Кубани и в Крыму будут контролировать соблюдение правил для туристов
Как на Кубани и в Крыму будут контролировать соблюдение правил для туристов
Что поможет сэкономить на коммунальных платежах без льгот
Что поможет сэкономить на коммунальных платежах без льгот
29.06.2021 15:59
Рубрика: Происшествия

В КБР двоих полицейских заподозрили в попытке подставить коллегу

Текст: Михаил Сухарев (Кабардино-Балкария)

В Кабардино-Балкарии в следственном управлении СКР по республике возбудили уголовное дело против двух полицейских из Нальчика. По предварительным данным, они после ссоры с коллегой из другого правоохранительного ведомства попытались обвинить его в незаконном обороте наркотиков.

В Крыму полицейский лишился звания и получил срок за сбыт оружия

- По версии следствия в одном из кафе города Нальчика оперуполномоченные УМВД по столице республики спровоцировали конфликт с сотрудником правоохранительных органов и его знакомым. После этого, превышая свои полномочия, они необоснованно обвинили его в использовании поддельных госзнаков на автомобиле и подделке служебного удостоверения. Полицейские потребовали у коллеги полмиллиона рублей, чтобы уладить все на месте, - рассказали в пресс-службе следственного ведомства.

Мужчина отказался платить за вполне подлинные документы огромную сумму. На место приехали оперативники из УМВД Нальчика, им подозреваемые заявили, что мужчину подозревают в незаконном обороте наркотиков и вчера он выбросил в кусты некий полимерный сверток с неизвестным веществом.

К делу подключились сотрудники Следственного комитета, которые и правда нашли в указанном месте сверток с неким веществом, вот только проверка установила, что мужчина его туда не выбрасывал и к свертку никакого отношения не имеет.

Теперь двоих полицейских подозревают в покушении на мошенничество с использованием служебного положения и в превышении должностных полномочий. На время следствия их заключили под стражу.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария Преступления правоохранителей

Главное сегодня

Песков: Новые ограничения по COVID-19 на федеральном уровне не готовятся
Обращения граждан к президенту: опыт работы ОНФ
В ВОЗ объяснили, почему не стоит полагаться на антитела перед вакцинацией
В Крыму провели учебную проверку ПВО на фоне маневров НАТО Sea Breeze
В Подмосковье обновили ограничения из-за коронавируса
ВС РФ разъяснил, как исправлять судебные ошибки в гражданских спорах
Взыскание алиментов перейдет в онлайн-формат к 2023 году