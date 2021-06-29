Под Петербургом после ДТП пассажирку автобуса выбросило под колеса

В Петербурге возле Пушкина произошло лобовое столкновение маршрутного автобуса с грузовиком. Погибла пассажирка, сообщает ТАСС со ссылкой на городское управление МЧС.

По предварительным данным, женщина сидела на переднем сидении автобуса марки ПАЗ. При столкновении пассажирку выбросило из салона автобуса прямо под колеса маршрутки.

К прибытию врачей женщина уже скончалась.Травмы также получил водитель автобуса.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции, они выясняют все обстоятельства случившегося.