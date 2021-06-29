В Карелии ввели обязательную вакцинацию для ряда сотрудников

Главный санитарный врач Карелии Людмила Котович подписала распоряжение об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции. Определены основные категории работников, кто должен сделать прививку. Все они активно общаются с посетителями.

Как следует из распоряжения, в данный список попали сотрудники торговли, общественного питания, сферы туризма, физкультурно-оздоровительных комплексов, парикмахерских, клиентских подразделений финансовых организаций, почтовики, сотрудники сферы развлекательных и досуговых центров, ЖКХ и некоторые другие категории. Они должны привиться первым компонентом до 27 июля, а вторым - до 27 августа. От прививки освобождаются только по медицинским показаниям.

Причина принятия подобного распоряжения - это ухудшение эпидемиологической ситуации. В Карелии на 27 июня ежесуточный показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 25,8. Для сравнения, по России он равен 13,9. Отмечается рост заболеваний среди детей до 14 лет и взрослых людей от 18 до 49 лет. При этом в два раза чаще стали фиксировать COVID-19 у жителей республики, побывавшие в общественных местах.

Между тем из последних 14 проб, взятых в Карелии в середине июня и отправленных в НИИ Пастера, в десяти выделен более агрессивный индийский штамм коронавируса. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава республики.