В Петербурге 78 пассажиров эвакуировали с севшего на мель теплохода

В Петербурге у Смольной набережной сел на мель прогулочный теплоход. На его борту находилось 85 человек - 78 пассажиров и семеро членов экипажа.

Как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, сейчас теплоход с мели снят, по факту происшествия начата проверка.

Надзорное ведомство интересует соблюдение прав несовершеннолетних. По данным РИА Новости, среди пассажиров 63 ребенка в возрасте от 16 лет. Теплоход сел на мель ранним утром, соответственно, прокуратуру интересует, почему прогулка была организована для подростков в столь необычное время.

Сам факт того, что теплоход сел на мель, стал поводом для выяснения, насколько речное судно выполняло все требования о безопасности перевозок. Ежедневно по Неве курсируют сотни теплоходов, случаев, чтобы корабли садились на мель, в эту навигацию еще не было.