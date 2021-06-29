Астраханским чиновникам дали две недели на прививку от COVID-19

В Астраханской области сотрудникам государственных структур необходимо в течении двух недель сделать прививки от COVID-19. Такую задачу подчиненным на заседании областного правительства поставил глава региона Игорь Бабушкин.

"Мы с вами работаем для людей и должны защитить себя и окружающих от инфекции. Медики говорят нам, что наличие антител после болезни не является ни надежной защитой, ни противопоказанием для получения вакцины", - заявил Бабушкин.

Глава региона отметил, что в мае прошлого года три сотрудника правительства Астраханской области заболели коронавирусной инфекцией. Здание пришлось закрывать на дополнительную обработку, а чиновников отправлять на карантин.

- Поэтому исключения могут быть сделаны только по медицинским показаниям, - подчеркнул губернатор.

Кроме того, перед медиками стоит вопрос о вакцинации 60 процентов персонала транспортных предприятий, торговли, общепита, социальной сферы и сферы услуг. Работодателям рекомендовано в день прививки давать сотрудникам выходной день.

По последним данным в Астраханской области зафиксировано 148 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число заболевших - 36145 человек. С начала пандемии скончались 857 жителей региона.

Кстати

24 июня губернатор Волгоградской области распорядился провести 100-процентную вакцинацию работников органов исполнительной власти региона, а также сотрудников подведомственных им организаций.