Энергетики юга дали старт экскурсиям "Огни большого города"

Компания "Россети Юг" дала старт традиционным бесплатным экскурсиям "Огни большого города". Они проходят в течение недели в трех городах - Ростов-на-Дону, Волгоград и Астрахань.На экскурсиях можно ознакомиться с самыми интересными объектами, связанными с историей электрификации трех регионов.

Проект приурочен ко Дню компании "Россети Юг" и проводится уже на протяжении нескольких лет.

В Ростове-на-Дону это небольшое путешествие начинается рядом с главным офисом компании на улице Большая Садовая. Именно здесь находится Центр управления электрическими сетями - "мозг" донской энергетики. Специалисты Центра в режиме реального времени контролируют параметры и техническое состояние электросетевого комплекса юга страны.

Профессиональный гид Алексей Павловский обратил внимание на то, nullчто неподалеку располагается интересный исторический объект - первая электростанция Ростова-на-Дону. Она была построена в 1896 году на восточной границе городского сада. Станция питала электричеством дома горожан, присутственные места и обеспечивала освещение улиц. В 1901 году была создана электростанция ростовского трамвая, а по соседству с ней так называемая Смирновская электростанция.

В кондиционированном микроавтобусе, после осмотра памятника "Тачанка", экскурсанты направились на левый берег Дона, где расположена подстанция "Спортивная", построенная для объектов чемпионата мира 2018 по футболу. Экскурсанты стали первыми горожанами, которые получили уникальную возможность попасть внутрь.

Подстанцию возвели за год, при этом пришлось решать много сложнейших инженерных задач. Для устойчивости фундамента сделали шестиметровую насыпь и забили в грунт 220 18-метровых свай. Вокруг станции, вопреки ожиданиям, нет путаницы проводов и воздушных линий электропередачи.

- Кабель прокладывали в том числе и под руслом реки на глубине 5-6 метров, - рассказывает представитель компании. - Мощность подстанции 80 мегавольт-ампер, этого достаточно, чтобы обеспечить электричеством небольшой город. Сегодня она обеспечивает электричеством всю левобережную зону: инфраструктуру стадиона "Ростов-Арена", базы отдыха, часть промышленных объектов. Её мощности достаточно на ближайшие годы. Работа этого сложного энергетического объекта контролируется автоматизированными системами управления.

Кстати, со своей главной задачей 2018 года - обеспечение бесперебойной подачей электричества игр футбольного первенства, проходивших в Ростове, - энергетики справились блестяще. Самая большая нагрузка была 23 июня, когда за победу сражались корейцы и мексиканцы. Пик напряжения в этом матче зафиксирован на первых минутах игры в 18.05 по московскому времени. Потребление энергии было почти 4,3 мегаватта.

Если самая современная подстанция расположена на левом берегу Дона, то самая первая - рядом с площадью Энергетиков. Ее построили 90 лет назад одновременно с драмтеатром имени Горького, и предназначалась она, в первую очередь, для снабжения энергией этого крупного культурного объекта.

Еще один пунктом экскурсии стал дом-гигант №1 - уникальное явление конца 20-х годов прошлого века. Он занимает почти весь квартал. На первых этажах этого дома располагались различные предприятия, которые позволяли жильцам решать все бытовые и коммунальные проблемы. Здесь работали магазины, дома быта, кафе, детские сады и ясли.

Очень важная роль отводилась дворам. Тут организовывался досуг: показывали кино, читали научно-популярные лекции. В квартирах самым распространенным электрическим прибором была радиоточка. Другие электроприборы появились уже в послевоенное время. В конце сороковых - электроутюг, потом фен, холодильник, стиральная машина, пылесос и так далее.

Увеличилось и количество потребляемой электроэнергии. Если в 20-ых годах ростовчанину было достаточно, чтобы лампочка 16 Ватт горела 4-5 часов в сутки, то в послевоенное время произошел резкий рост потребления энергии.

Вместе с доступностью электричества начало процветать и воровство энергии. Уже в пятидесятых годах это стало проблемой. Довоенные плакаты призывали не воровать энергию и экономить ее для нужд производства. Большие масштабы воровства - не только ущерб экономике, но и риск замыканий и пожаров. Уже тогда озадачились тем, как в государственных масштабах пресекать это негативное явление.

Одним из изобретений был предоплатный счетчик. Специальный жетон помещали в окошечко счетчика и таким образом оплачивали энергию. Двадцати копеек хватало на оплату 5 киловатт. Монеты или жетоны попадали в контейнер, откуда их доставал контролер. В массовое производство такие устройства не пошли, слишком сложным было их обслуживание.

К сожалению, проблема воровства энергии не утратила своей актуальности и сегодня. Но теперь в обиход вошли "умные" счетчики, данные которых обрабатывают с помощью специального программного обеспечения. Это не только исключает воровство электроэнергии, но и позволяет контролировать свои расходы, перейти на тариф по зонам суток тариф.

Надо отметить, что экскурсионная программа в Ростове-на-Дону дает достаточно полное представление о богатой истории южной энергетики в первые пятилетки и после Великой Отечественной войны. Она позволяет понять и то, как Ростов из торгового города стал промышленным.

Экскурсии, посвященных развитию энергетики юга, пройдут до пятницы в Астрахани, Волгограде и Ростове.