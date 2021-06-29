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29.06.2021 10:07
Рубрика: Общество

В Херсонесе археологи нашли захоронение девочки из богатой семьи

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Во время раскопок на территории Южного пригорода Херсонеса Таврического археологи обнаружили захоронение девочки из богатой семьи II-III веков нашей эры, передает ТАСС.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Неизвестные склепы найдены на окраине херсонесского некрополя. Ранее эта территория не изучалась, поскольку ее занимали воинские части. В двух могилах, предположительно, найдены останки подростков.

Фото: Фонд "Моя история"
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- Скорее всего, погребения сделаны во второй половине II века или в начале III века нашей эры, - рассказал руководитель экспедиции, научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Сергей Соловьев. - Датировать их удалось благодаря найденным предметам: форме стеклянных и глиняных сосудов, медной чаше, также найдена монета, которую предстоит обработать и изучить.

По его словам, в одном погребений обнаружены стеклянные сосуды для благовоний, веретено и пряслице, а также миниатюрное колечко со вставкой из стекла.

- Судя по набору предметов, здесь была захоронена девочка, - сказал археолог.

На окраине некрополя участники экспедиции обнаружили несколько ранее неизвестных склепов и могил. Сейчас их изучают. В одном из погребений найден целый красноглиняный кувшин, несколько десятков керамических бусин, а также золотые песчинки. По мнению ученых, в могилу вместе с усопшим положили медные предметы с позолотой, которые до наших дней не сохранились.

Присутствие предметов с позолотой и большое количество стеклянных сосудов, которые в те времена завозились из-за границы и стоили дорого, говорят археологам о том, что могилы принадлежали людям из обеспеченных семей. Останки передадут на исследование антропологам.

Раскопки проходят на территории, прилегающей к музею-заповеднику Херсонес Таврический, где планируется построить историко-археологический парк.

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