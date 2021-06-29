В Краснодаре "Пятерочка" открыла 17-тысячный магазин

В столице Кубани торговая сеть "Пятерочка" открыла юбилейный 17-тысячный магазин. Новая точка расположена в микрорайоне рядом с ФК "Краснодар" по улице Героев Разведчиков, 8/2, причем представлена она в обновленной концепции. Особенность формата заключается в использовании новых технологий и акценте на товарах из категории "фреш".

- Особый фокус в ассортименте - на свежую продукцию, овощи и фрукты, многие из которых закупаются напрямую у местных предприятий и фермерских хозяйств (более сотни производителей), таким образом, время доставки с грядки до полки сокращается до минимума, - отмечает гендиректор торговой сети "Пятерочка" Сергей Гончаров, который, между прочим, сам вырос в Краснодаре и знает о предпочтениях южного потребителя не понаслышке. - Категория "фреш" занимает почти половину торгового зала. В самом центре магазина расположена "арена свежести" с овощами и фруктами.

В новом магазине, как и во всех торговых объектах в новой концепции, появилась и собственная пекарня. И в первый же день работы в юбилейном магазине гостям представили порядка сорока позиций хлебобулочных изделий - от классической пиццы с ветчиной и ломтиками помидоров до хрустящих слоек с сосиской или адыгейским сыром.

Еще одной технологической новинкой стало появление касс самообслуживания. В условиях пандемии потребность в таких технологических инструментах возросла в несколько раз - в Краснодарском крае доля трафика на кассах самообслуживания составляет уже около 27 процентов. Также в магазине предусмотрена кофе-зона, организованы маршруты для покупок, при этом акцент на доступность и низкие цены остается неизменным.

- Мы постоянно исследуем рынок, поэтому в магазинах всегда присутствуют товары так называемой первой цены, то есть самой низкой, - поясняет исполнительный директор сети Сергей Иржавский. - Многие продукты из социально значимого перечня лежат на полках без наценки и порой ниже себестоимости - те же фрукты, растительное масло, сахар. Предусмотрены регулярные скидки для пенсионеров, для семей с детьми. В плане ценообразования между предыдущим и новым форматом нет никакой разницы. Но когда прорабатывали новый концепт, конечно, предвосхищали определенные риски, связанные с восприятием магазинов как премиальных, дорогих. Что любопытно, получив обратную связь, мы не нашли этому подтверждения. Наоборот, оказалось, люди считают, что стоимость товаров в новых магазинах ниже.

Стоит отметить, что первый универсам "Пятерочка" на Кубани появился в 2005 году. Сейчас в крае действуют 725 торговых точек сети, при этом около четверти из них - в новой концепции. А до конца года планируется ввести в строй еще 90 новых магазинов формата "у дома".

В рамках стратегии устойчивого развития "Пятерочка" активно внедряет и пилотирует различные экологические инициативы. Так, уже сейчас гости сети могут отказаться от печати кассовых чеков и получать их на свою электронную почту. На сегодняшний момент такую опцию подключили более 413 тысяч гостей, среди них в Краснодарском крае - свыше 9,9 тысячи.

Пресс-релиз предоставлен торговой сетью "Пятерочка"