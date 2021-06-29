В России отмечают День партизан и подпольщиков

В России 29 июня отмечается памятная дата - День партизан и подпольщиков. Восемьдесят лет назад, практически в первые дни Великой Отечественной войны, был издан документ, с которого началось формирование подпольного и партизанского движения для борьбы с врагом.

Сегодня мы вспоминаем этих героев. Им пришлось быть своими среди чужих ради победы своих над чужими. И порой их ставили перед жестким выбором: задание выполнить обязательно, а ежели что случись - никто о твоем подвиге не узнает…

Ситуация настолько этически острая, что в ней растворяются привычные понятия и категории - ненависть, благодарность. Только понятие подвига остается неизменным. Даже яснее становится, что это такое, подвиг. И как важно, чтобы жива была память о героях. Накануне Дня партизан и подпольщиков над этой непростой темой заставляют задуматься многие публикации региональных СМИ - партнеров "Российской газеты".

Держались до конца

В июле 1942 года, еще до того, как Севастополь оказался под контролем гитлеровцев, власти города планировали создать здесь централизованное подполье, рассказывает своим читателям "Севастопольская газета".

Городским комитетом ВКП (б) были отобраны 40 кандидатур партийных и государственных работников в качестве наиболее подходящих руководителей готовящегося подпольного сопротивления. Но многие из них погибли во время обороны города, поэтому централизованная организация подполья не получилась.

Однако простые советские граждане, оставшись на оккупированной территории, не собирались мириться с захватом Севастополя и были готовы к беспощадной борьбе. Именно они составили костяк подпольных групп, которые начали действовать в городе к концу 1942 года.

Поначалу эти группы занимались установлением связи с военнопленными, находившимися в лагерях в окрестностях Севастополя. Организовывали им побеги и последующее трудоустройство в Севастополе по подложным документам. Чтобы получить доступ к ценным сведениям, члены подполья официально устраивались даже в органы местной власти, создаваемые гитлеровским оккупационным командованием.

В городе действовало несколько групп советских патриотов. Наиболее известна деятельность Коммунистической подпольной организации в тылу у немцев (КПОВТН), которой руководил Василий Ревякин - учитель химии и биологии. Среди подпольщиков были самые разные люди. Крымской татарке Нелли Велиевой было всего двадцать лет. Она устроилась работать в мастерские морского порта и установила связь с подпольщиками. Участвовала во многих партизанских акциях.

Вскоре гитлеровцы вышли на след организации Ревякина. Зверским пыткам и издевательствам подвергали патриотов в гестапо, но сломить их не удалось. Никого не сдала двадцатилетняя Нелли Велиева. Держалась до конца и ее беременная подруга Лидия Ревякина - жена руководителя подпольной организации…

Вызывали огонь на себя

Газета "Наш Белгород" напомнила своим читателям историю партизанской войны на белгородчине. Фашистские каратели отличались здесь особой жестокостью.

Белгородский партизанский отряд был сформирован в сентябре 1941 года по решению Курского обкома ВКП(б). И уже в октябре приступил к боевым действиям совместно с частями Красной Армии. Комсомольско-молодежное подполье действовало в селе Мясоедово. Группу возглавляла секретарь колхозной комсомольской организации Мария Ушакова.

Мясоедовские подпольщики Алеша Спесивцев и Василий Ушаков сжигали на полях скирды хлеба, который фашисты хотели увезти в Германию. Ночью 14 декабря они уничтожили восемь домов, где жили захватчики и предатели, забросав их гранатами и бутылками с горючей жидкостью. Молодые патриоты были пойманы и расстреляны. Фашисты повсеместно проводили публичные казни, невзирая на пол и возраст.

Партизаны ищут своих

Газета "Псковская губерния" просит откликнуться родственников братьев-партизан Макеевых. "По рассказам местных жителей мы знали, что в лесу, южнее деревни Ротный двор, недалеко от реки Кебь было захоронение партизан, двух братьев, - рассказывает Андрей Федоров, руководитель поискового отряда. - Они были пулеметчиками. Фамилии никто не помнил, только предание о них и существовало".

Преданием стало и место захоронения братьев-пулеметчиков. Могила была известна, но дорога к ней заросла и забылась. Заново найти ее смогла псковская поисковая организация "След пантеры". "Сохранилась пирамидка. Звезда, правда, отвалилась, - рассказывает Андрей Федоров. - Попробовали покопать - наткнулись на останки двух человек. Сохранились фрагменты одежды, причем не военного образца, то есть это были партизаны. Но опять же, ни имен, ничего".

Только через год удалось узнать имена герое. Нашлись воспоминания разведчика 7-й Ленинградской партизанской бригады Леоненко. "В середине февраля каратели пытались напасть на лесной лагерь нашего отряда. Однако часовые, охранявшие подступы к лагерю, заметили гитлеровцев и вовремя предупредили партизан. Все, кто мог держать оружие, приняли бой. Храбро дрались и погибли в том бою пулеметчики-комсомольцы братья Макеевы, Владимир и Леонид".

Останки покоятся в братской могиле в поселке Новоселье Стругокрасненского района. На свежем могильном холме - цветы и ржавая, пробитая пулей солдатская каска. Родственникам, если они найдутся, легко будет найти это место.

Девушка в солдатской шинели

Газета "Голос Череповца" тоже подключилась к поисковой работе: ищет родственников погибшей партизанки-подпольщицы Нины Григорьевны Климовой. О ее подвиге до недавнего времени не было известно почти ничего.

В первые дни войны Нина Климова несколько раз обращалась в военкомат с просьбой послать ее на фронт, но каждый раз получала отказ - по причине юного возраста. Тогда она обратилась не в военное ведомство, а в Вологодский обком ВЛКСМ с просьбой направить ее в спецшколу по подготовке партизанских диверсионных групп. После обучения Нину включили в состав группы "Мститель". И начался новый, самый главный этап ее жизни - партизанский.

Фронт приближался к Ростову. Город горел, взрывались немецкие штабы. Нина Климова писала в Череповец: "Только что вернулись с боевого задания. Взорван мост через Дон и железнодорожное полотно. Командование нами довольно. Поговаривают, что я представлена к правительственной награде". Это была последняя весточка на родину…

Трагически закончилась жизнь членов группы "Мститель": при выполнении боевого задания было арестовано 16 человек, их выдал радист-провокатор. Из четырех основателей группы были схвачены Макаров, Шпилева и Климова. Их подвергли жестоким пыткам. Но никто не выдал явки и адреса оставшихся на свободе подпольщиков. На краю вырытого рва в Филипповой балкеих расстреляли. Память о героях хранят череповчане - потомки и земляки Нины Климовой и ее товарищей.

Партизанская пресса

Газета "Республика" (Коми) рассказала, как партизанская и подпольная печать попадала к читателям. "Необходимо срочно организовать подпольную типографию и выпуск листовок. Надо разоблачать гитлеровских лжецов, нести людям правду, звать на борьбу с оккупантами. Подумайте, как это сделать". Такое поручение дал секретарь подпольного обкома Василий Иванович Козлов в 1941 году.

"Вышли мы от Василия Ивановича и задумались. У нас не было журналистов, печатников, а самое главное - не было шрифта, - вспоминает Александр Сакевич, бывший редактор районной газеты. - Местные коммунисты сообщили, что из районного центра Любань не успели эвакуировать типографию. Решено было срочно захватить ее. Захватили. После долгих усилий удалось сверстать первую листовку.

Именно листовки стали самым распространенным видом печатной информации. В белорусских городах их можно было встретить уже с первых дней войны. Патриоты писали их от руки или печатали на машинке. Связные изобретали различные способы "доставки" - в молочных бидонах с двойным дном, на дне корзин с яйцами, на подводах в мешках с зерном, картофелем, в тюках сена или соломы, в кочанах капусты…

Даже маленькая листовка в годы войны могла быть не хуже оружия. Подпольная и партизанская печать знакомила население оккупированной территории с настоящим положением на фронте, помещала сводки Совинформбюро и приказы. Подпольная печать становилась и практическим руководством к действию. "Делайте на дорогах завалы, перекапывайте глубокими рвами, минируйте, взрывайте мосты", - призвали листовки.

Неплохие результаты давала пропаганда, направленная на полицейских. В Суражском районе, как вспоминал бывший командир партизанского соединения Владимир Лобанок после того, как в полицейский гарнизон были присланы партизанские газеты, в которых сообщалось о разгроме фашистов под Сталинградом, 105 человек с оружием и ценными документами перешло на сторону партизан.

Справка "РГ"

29 июня 1941 года была опубликована совместная Директива Совета Народных Комиссаров и Центрального Комитета Всероссийской Коммунистической Партии большевиков. В ней говорилось, что необходимо создавать партизанские группы и диверсионные отряды для борьбы с вражескими захватчиками.