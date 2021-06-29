В России выявлено 20 616 случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 20 616 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 12,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 652 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 14 697 человек.

Распределение по субъектам такое: Москва - 6209

Московская область - 2453

Санкт-Петербург - 1374

Нижегородская область - 336

Брянская область - 318

Республика Бурятия - 315

Республика Крым - 282

Воронежская область - 271

Свердловская область - 264

Забайкальский край - 253

Смоленская область - 240

Красноярский край - 230

Пермский край - 223

Омская область - 221

Ростовская область - 221

Хабаровский край - 219

Архангельская область - 211

Иркутская область - 208

Республика Коми - 205

Оренбургская область - 204

Владимирская область - 199

Тверская область - 197

Краснодарский край - 176

Алтайский край - 173

Ленинградская область - 172

Челябинская область - 172

Калининградская область - 171

Республика Карелия - 167

Самарская область - 165

Кемеровская область - 161

Новосибирская область - 161

Мурманская область - 160

Тульская область - 154

Волгоградская область - 154

Приморский край - 152

Астраханская область - 151

Республика Башкортостан - 143

Саратовская область - 141

Тюменская область - 139

Республика Дагестан - 139

Ставропольский край - 134

Республика Хакасия - 127

Ярославская область - 121

Пензенская область - 121

Ульяновская область - 120

Ханты-Мансийский автономный округ - 120

Севастополь - 117

Курская область - 115

Кировская область - 115

Вологодская область - 111

Псковская область - 108

Костромская область - 102

Орловская область - 92

Удмуртская Республика - 91

Республика Саха (Якутия) - 86

Рязанская область - 86

Липецкая область - 82

Республика Тыва - 80

Белгородская область - 80

Амурская область - 79

Ивановская область - 76

Тамбовская область - 74

Калужская область - 73

Сахалинская область - 68

Ямало-Ненецкий автономный округ - 67

Томская область - 63

Новгородская область - 61

Республика Чувашия - 56

Республика Калмыкия - 55

Курганская область - 53

Республика Мордовия - 46

Камчатский край - 40

Чеченская Республика - 39

Республика Марий Эл - 38

Республика Татарстан - 38

Кабардино-Балкарская Республика - 34

Республика Алтай - 24

Республика Ингушетия - 24

Карачаево-Черкесская Республика - 21

Республика Адыгея - 20

Республика Северная Осетия-Алания - 19

Еврейская автономная область - 15

Магаданская область - 10

Ненецкий автономный округ - 6

Чукотский автономный округ - 5 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 5 493 557 случаев (+0,38%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Карачаево-Черкесская Республика 0,1%

2. Республика Северная Осетия-Алания 0,11%

3. Магаданская область 0,12% За последние сутки подтверждено 652 смерти: Москва 121

Санкт-Петербург 119

Нижегородская область 27

Иркутская область 21

Республика Бурятия 21

Краснодарский край 18

Московская область 16

Свердловская область 16

Брянская область 15

Пензенская область 15

Ленинградская область 14

Пермский край 12

Самарская область 12

Саратовская область 12

Алтайский край 9

Забайкальский край 9

Ульяновская область 8

Мурманская область 7

Ставропольский край 7

Новосибирская область 7

Липецкая область 6

Тверская область 6

Тульская область 6

Республика Крым 6

Волгоградская область 6

Республика Чувашия 6

Красноярский край 6

Кемеровская область 6

Воронежская область 5

Удмуртская Республика 5

Оренбургская область 5

Приморский край 5

Рязанская область 4

Республика Карелия 4

Астраханская область 4

Чеченская Республика 4

Республика Татарстан 4

Тюменская область 4

Челябинская область 4

Белгородская область 3

Владимирская область 3

Ивановская область 3

Курская область 3

Тамбовская область 3

Ярославская область 3

Республика Коми 3

Псковская область 3

Республика Адыгея 3

Севастополь 3

Республика Дагестан 3

Республика Марий Эл 3

Курганская область 3

Республика Хакасия 3

Республика Саха (Якутия) 3

Смоленская область 2

Вологодская область 2

Калининградская область 2

Карачаево-Черкесская Республика 2

Республика Башкортостан 2

Республика Мордовия 2

Амурская область 2

Костромская область 1

Орловская область 1

Республика Калмыкия 1

Ростовская область 1

Республика Ингушетия 1

Кировская область 1

Ханты-Мансийский автономный округ 1

Республика Алтай 1

Омская область 1

Хабаровский край 1

Сахалинская область 1 За весь период по России умерло 134 545 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 14 697 человек: Москва 4854

Санкт-Петербург 2283

Московская область 1181

Воронежская область 265

Свердловская область 243

Омская область 209

Забайкальский край 203

Архангельская область 198

Владимирская область 192

Республика Крым 178

Пермский край 177

Нижегородская область 170

Калининградская область 162

Республика Бурятия 156

Челябинская область 152

Самарская область 149

Тюменская область 128

Новосибирская область 121

Хабаровский край 114

Курская область 108

Брянская область 107

Кемеровская область 107

Смоленская область 106

Саратовская область 106

Ульяновская область 106

Белгородская область 104

Кировская область 104

Ханты-Мансийский автономный округ 104

Красноярский край 102

Ставропольский край 99

Севастополь 89

Республика Карелия 87

Оренбургская область 84

Орловская область 81

Республика Башкортостан 80

Рязанская область 76

Ленинградская область 75

Республика Коми 73

Республика Тыва 72

Республика Хакасия 72

Липецкая область 71

Волгоградская область 71

Псковская область 64

Республика Дагестан 64

Калужская область 62

Тульская область 61

Республика Татарстан 60

Ярославская область 59

Тверская область 57

Астраханская область 57

Краснодарский край 55

Ивановская область 54

Новгородская область 53

Костромская область 52

Ростовская область 52

Республика Чувашия 52

Мурманская область 50

Иркутская область 43

Амурская область 43

Сахалинская область 43

Курганская область 42

Республика Мордовия 40

Тамбовская область 39

Удмуртская Республика 39

Приморский край 39

Республика Саха (Якутия) 30

Республика Марий Эл 27

Вологодская область 26

Ямало-Ненецкий автономный округ 25

Республика Калмыкия 24

Чеченская Республика 23

Алтайский край 22

Пензенская область 20

Республика Алтай 20

Республика Адыгея 19

Республика Северная Осетия - Алания 11

Томская область 11

Кабардино-Балкарская Республика 10

Республика Ингушетия 9

Камчатский край 7

Магаданская область 6

Карачаево-Черкесская Республика 5

Ненецкий автономный округ 2

Еврейская автономная область 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 984 037.