В России выявлено 20 616 случаев коронавируса

- Москва - 6209
- Московская область - 2453
- Санкт-Петербург - 1374
- Нижегородская область - 336
- Брянская область - 318
- Республика Бурятия - 315
- Республика Крым - 282
- Воронежская область - 271
- Свердловская область - 264
- Забайкальский край - 253
- Смоленская область - 240
- Красноярский край - 230
- Пермский край - 223
- Омская область - 221
- Ростовская область - 221
- Хабаровский край - 219
- Архангельская область - 211
- Иркутская область - 208
- Республика Коми - 205
- Оренбургская область - 204
- Владимирская область - 199
- Тверская область - 197
- Краснодарский край - 176
- Алтайский край - 173
- Ленинградская область - 172
- Челябинская область - 172
- Калининградская область - 171
- Республика Карелия - 167
- Самарская область - 165
- Кемеровская область - 161
- Новосибирская область - 161
- Мурманская область - 160
- Тульская область - 154
- Волгоградская область - 154
- Приморский край - 152
- Астраханская область - 151
- Республика Башкортостан - 143
- Саратовская область - 141
- Тюменская область - 139
- Республика Дагестан - 139
- Ставропольский край - 134
- Республика Хакасия - 127
- Ярославская область - 121
- Пензенская область - 121
- Ульяновская область - 120
- Ханты-Мансийский автономный округ - 120
- Севастополь - 117
- Курская область - 115
- Кировская область - 115
- Вологодская область - 111
- Псковская область - 108
- Костромская область - 102
- Орловская область - 92
- Удмуртская Республика - 91
- Республика Саха (Якутия) - 86
- Рязанская область - 86
- Липецкая область - 82
- Республика Тыва - 80
- Белгородская область - 80
- Амурская область - 79
- Ивановская область - 76
- Тамбовская область - 74
- Калужская область - 73
- Сахалинская область - 68
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 67
- Томская область - 63
- Новгородская область - 61
- Республика Чувашия - 56
- Республика Калмыкия - 55
- Курганская область - 53
- Республика Мордовия - 46
- Камчатский край - 40
- Чеченская Республика - 39
- Республика Марий Эл - 38
- Республика Татарстан - 38
- Кабардино-Балкарская Республика - 34
- Республика Алтай - 24
- Республика Ингушетия - 24
- Карачаево-Черкесская Республика - 21
- Республика Адыгея - 20
- Республика Северная Осетия-Алания - 19
- Еврейская автономная область - 15
- Магаданская область - 10
- Ненецкий автономный округ - 6
- Чукотский автономный округ - 5
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 5 493 557 случаев (+0,38%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
- 1. Карачаево-Черкесская Республика 0,1%
- 2. Республика Северная Осетия-Алания 0,11%
- 3. Магаданская область 0,12%
За последние сутки подтверждено 652 смерти:
- Москва 121
- Санкт-Петербург 119
- Нижегородская область 27
- Иркутская область 21
- Республика Бурятия 21
- Краснодарский край 18
- Московская область 16
- Свердловская область 16
- Брянская область 15
- Пензенская область 15
- Ленинградская область 14
- Пермский край 12
- Самарская область 12
- Саратовская область 12
- Алтайский край 9
- Забайкальский край 9
- Ульяновская область 8
- Мурманская область 7
- Ставропольский край 7
- Новосибирская область 7
- Липецкая область 6
- Тверская область 6
- Тульская область 6
- Республика Крым 6
- Волгоградская область 6
- Республика Чувашия 6
- Красноярский край 6
- Кемеровская область 6
- Воронежская область 5
- Удмуртская Республика 5
- Оренбургская область 5
- Приморский край 5
- Рязанская область 4
- Республика Карелия 4
- Астраханская область 4
- Чеченская Республика 4
- Республика Татарстан 4
- Тюменская область 4
- Челябинская область 4
- Белгородская область 3
- Владимирская область 3
- Ивановская область 3
- Курская область 3
- Тамбовская область 3
- Ярославская область 3
- Республика Коми 3
- Псковская область 3
- Республика Адыгея 3
- Севастополь 3
- Республика Дагестан 3
- Республика Марий Эл 3
- Курганская область 3
- Республика Хакасия 3
- Республика Саха (Якутия) 3
- Смоленская область 2
- Вологодская область 2
- Калининградская область 2
- Карачаево-Черкесская Республика 2
- Республика Башкортостан 2
- Республика Мордовия 2
- Амурская область 2
- Костромская область 1
- Орловская область 1
- Республика Калмыкия 1
- Ростовская область 1
- Республика Ингушетия 1
- Кировская область 1
- Ханты-Мансийский автономный округ 1
- Республика Алтай 1
- Омская область 1
- Хабаровский край 1
- Сахалинская область 1
За весь период по России умерло 134 545 человек.
- Москва 4854
- Санкт-Петербург 2283
- Московская область 1181
- Воронежская область 265
- Свердловская область 243
- Омская область 209
- Забайкальский край 203
- Архангельская область 198
- Владимирская область 192
- Республика Крым 178
- Пермский край 177
- Нижегородская область 170
- Калининградская область 162
- Республика Бурятия 156
- Челябинская область 152
- Самарская область 149
- Тюменская область 128
- Новосибирская область 121
- Хабаровский край 114
- Курская область 108
- Брянская область 107
- Кемеровская область 107
- Смоленская область 106
- Саратовская область 106
- Ульяновская область 106
- Белгородская область 104
- Кировская область 104
- Ханты-Мансийский автономный округ 104
- Красноярский край 102
- Ставропольский край 99
- Севастополь 89
- Республика Карелия 87
- Оренбургская область 84
- Орловская область 81
- Республика Башкортостан 80
- Рязанская область 76
- Ленинградская область 75
- Республика Коми 73
- Республика Тыва 72
- Республика Хакасия 72
- Липецкая область 71
- Волгоградская область 71
- Псковская область 64
- Республика Дагестан 64
- Калужская область 62
- Тульская область 61
- Республика Татарстан 60
- Ярославская область 59
- Тверская область 57
- Астраханская область 57
- Краснодарский край 55
- Ивановская область 54
- Новгородская область 53
- Костромская область 52
- Ростовская область 52
- Республика Чувашия 52
- Мурманская область 50
- Иркутская область 43
- Амурская область 43
- Сахалинская область 43
- Курганская область 42
- Республика Мордовия 40
- Тамбовская область 39
- Удмуртская Республика 39
- Приморский край 39
- Республика Саха (Якутия) 30
- Республика Марий Эл 27
- Вологодская область 26
- Ямало-Ненецкий автономный округ 25
- Республика Калмыкия 24
- Чеченская Республика 23
- Алтайский край 22
- Пензенская область 20
- Республика Алтай 20
- Республика Адыгея 19
- Республика Северная Осетия - Алания 11
- Томская область 11
- Кабардино-Балкарская Республика 10
- Республика Ингушетия 9
- Камчатский край 7
- Магаданская область 6
- Карачаево-Черкесская Республика 5
- Ненецкий автономный округ 2
- Еврейская автономная область 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 984 037.