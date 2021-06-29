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29.06.2021 10:36
Рубрика: Происшествия

В Сочи инспектор ДПС из Санкт-Петербурга сбил ребенка

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Сотрудники полиции задержали водителя, сбившего ребенка и скрывшегося с места ДТП, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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"26 июня в 16.35 на улице 20-й Горно-стрелковой дивизии Хостинского района Сочи водитель автомобиля Hyundai на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на несовершеннолетнего, - говорится в сообщении. - В результате ДТП мальчик 2008 года рождения с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в городскую больницу № 9. Водитель скрылся с места происшествия".

Сотрудники ГИБДД установили предполагаемого виновника. Им оказался находившийся в отпуске инспектор ДПС одного из территориальных отделов Санкт-Петербурга. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента. Виновного уволят из органов внутренних дел. Он понесет наказание по закону.

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