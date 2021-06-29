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29.06.2021 11:53
Рубрика: Происшествия

В Туапсе осудили участника региональной организации "Е.Н.О.Т."

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Туапсинский районный суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении жителя Москвы 1966 года рождения, обвиняемого в участии в преступной группе и вымогательстве с применением насилия.

На Кубани преступная группа обналичила 4,6 миллиарда рублей

Установлено, что обвиняемый был участником региональной общественной организации "Единые народные общинные товарищества" ("Е.Н.О.Т."), согласно уставу якобы занимающейся военно-патриотическим воспитанием молодежи. На самом деле таким образом участники маскировали преступную деятельность по оказанию услуг, связанных с розыском людей, слежкой, запугиванием, хищением имущества и нападениями.

Пять лет назад фигурант дела вошел в состав организации и вступил в преступный сговор. Ему отвели роль "кассира", который хранил и распределял между другими участниками деньги, добытые преступным путем.

Члены группы совершали тяжкие и особо тяжкие преступления. Например, в 2018 году организатор получил 150 тысяч рублей, за которые обязался завладеть имуществом жителя Краснодарского края - земельным участком в Туапсинском районе. С двумя молодыми людьми, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, они тайно проникли в дом потерпевшего и связали в гараже его жену. Дождавшись хозяина, напали на него, потребовав безвозмездно передать им права на землю. Под давлением он согласился.В 2019 году правоохранители пресекли деятельность преступной группы.

Суд приговорил "кассира" к десяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, штрафу в 250 тысяч рублей и ограничению свободы на 1,5 года. Приговор не вступил в законную силу.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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