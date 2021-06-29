На Ямале завели дело из-за шашлычника, облившего женщину розжигом

Инцидент, который случился в ямальском городе Тарко-Сале во время празднования Дня Победы, вылился в уголовное дело. Тогда во время гуляний у палатки с шашлыками работник общепита подливал в мангал жидкость для розжига, из-за ветра она попала на стоявшую рядом женщину.

"Пострадавшая получила ожоги, повлекшие легкий вред здоровью", - уточнили в пресс-службе Следственного комитета автономного округа.

Между тем, по данным местного информационного агентства "Север Пресс", позднее женщина узнала, что была беременна, но из-за полученных травм потеряла ребенка.

Точные обстоятельства несчастного случая расследуют в рамках дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Экспертиза установит, была ли связь между действиями подозреваемого и прерыванием беременности у потерпевшей.