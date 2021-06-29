На Урале возбудили дело из-за выдачи зарплаты карточками

Коммерческое предприятие, расположенное в селе Русская Тавра Красноуфимского района заподозрили в том, что оно не платило работникам деньги с января по май 2021 года, а в некоторых случаях выдавало ее в виде карточек с определенным номиналом, которыми расплатиться можно было только в местном магазине.

По факту возбудили уголовное дело о полной невыплате ряду работников зарплаты более двух месяцев (часть 2 статьи 145.1 УК РФ), сообщил журналистам старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Отмечено, что следователи учли материалы прокурорской проверки. Сейчас сотрудники СК устанавливают обстоятельства преступления, собирают доказательства, в рамках расследования обещают дать объективную правовую оценку действий руководства предприятия.