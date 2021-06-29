В ХМАО заметили маралов, которые не водятся в регионе

В Югре заметили маралов: появление таких животных нехарактерно для пригорода Ханты-Мансийска, обычно они обитают на западе Сибири и в Алтайском крае.

Благородных оленей увидели неделю назад на обочине дороге, ведущей из столицы округа в город Советский. Об этом сообщается сегодня на странице природного парка "Кондинские озера" во "ВКонтакте".

Сотрудники учреждения отметили, что самки вели себя спокойно, кормились и дали себя сфотографировать.

Подчеркнуто, что до этого момента не было известно случаев обитания этого вида оленя на территории Югры, так как его нет в списке видов, обитающей на этой территории.