Видео: В Тюмени пенсионер едва не утонул в луже во дворе дома

Инцидентом в одном из тюменских дворов, где несколько дней назад чуть не захлебнулся в луже пожилой человек, занялась прокуратура.

По информации пресс-службы ведомства, 26 июня у дома на улице Газовиков прорвало труду с холодной водой, она подмыла асфальт, отчего и образовалась глубокая, наполненная водой яма. Судя по видео с наружным камер сначала в ней "утонул" автомобиль, а затем оступился и упал в воду пенсионер. Выбраться самостоятельно у него не получалось - на помощь пришел молодой человек, который проходил мимо.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия "Росводоканал Тюмень", информация об утечке поступила диспетчерам в 6:28, а в 6:50 коммунальщики уже были на месте.

Бригада работала во дворе, когда прохожий упал в лужу. От медпомощи он отказался.