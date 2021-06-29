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29.06.2021 11:32
Рубрика: Происшествия

Видео: В Тюмени пенсионер едва не утонул в луже во дворе дома

Текст: Екатерина Призова

Инцидентом в одном из тюменских дворов, где несколько дней назад чуть не захлебнулся в луже пожилой человек, занялась прокуратура.

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По информации пресс-службы ведомства, 26 июня у дома на улице Газовиков прорвало труду с холодной водой, она подмыла асфальт, отчего и образовалась глубокая, наполненная водой яма. Судя по видео с наружным камер сначала в ней "утонул" автомобиль, а затем оступился и упал в воду пенсионер. Выбраться самостоятельно у него не получалось - на помощь пришел молодой человек, который проходил мимо.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия "Росводоканал Тюмень", информация об утечке поступила диспетчерам в 6:28, а в 6:50 коммунальщики уже были на месте.

Бригада работала во дворе, когда прохожий упал в лужу. От медпомощи он отказался.

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