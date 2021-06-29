Жителей челябинского поселка возмутили реконструкторы на немецком танке

Немецкая военная машина проехала по улицам поселка Смеловский Челябинской области и вызвала возмущение у местных жителей и переполох в СМИ и соцсетях. Управлял машиной бывший танкист Денис Котельников.

"Страшно даже смотреть на это. Местные власти и полиция говорят, что все законно, у него коммерческая деятельность зарегистрирована. Лично я считаю, что это пропаганда фашизма", - написала в обращении к губернатору жительница села Ольга Мельник.

А через пять дней уже Елена Котельникова, жена владельца боевой машины, пишет челябинскому губернатору Алексею Текслеру: "… Со всей пролетарской беспощадностью обрушилась на нас машина административного и силового воздействия. Милиция, прокуратура, вчера, пока нас с мужем не было дома, приехало около тридцати омоновцев, произвели обыск, искали артиллерийские снаряды к пушке, установленной на макете самоходки. Которых быть не может в принципе, так как муляж орудия сделан из водопроводной трубы…Борьба с фашизмом идет по всем фронтам!"

Грозную машину называют то танком, то самоходкой. На самом деле, Денис Котельников купил старый тягач, из трубы сделал пушку. Закамуфлировал его, как немецкую технику времен войны, на башне нарисовал крест. На этом действующем макете самоходного орудия Денис участвует в реконструкциях сражений Великой Отечественной. А еще вместе с казаками хутора "Черников брод" катает детей и взрослых - на странице в соцсетях даже выставлен прайс-лист.

Котельников, как написала его жена в обращении губернатору, награжден медалью ордена "За заслуги перед отечеством" и двумя медалями "За отвагу".

Ничего предосудительного в своих действиях Денис не видит - владеют же россияне немецкими иномарками, носят немецкую одежду, чем его случай отличается? Обвинения в пропаганде фашизма отвергает с возмущением: он же занимается историческим просвещением и патриотическим воспитанием! Даже видео реконструкции с участием самоходки, размещенное на странице хутора, озаглавлено "Немцев взяли в плен" - машину окружили бойцы в советской форме.

Вот только проезд машины с крестами на башне по улицам уральского поселка - довольно странная акция. А если вспомнить, что, по рассказам очевидцев, самоходка со знаками вермахта не первый раз громыхает по дорогам Смеловского, да еще и направляет пушку в сторону жилых домов - недовольство жителей поселка понять можно.

Павел Пономарев, представитель военно-исторического объединения "Урал-Фронт", тоже называет себя реконструктором.

- Я занимаюсь реконструкцией именно войск вермахта, и у нас присутствуют нагрудные орлы, другая символика - потому что исторически так оно было. Но мы не бегаем в футболках со свастикой. Используем форму только на мероприятиях, когда нас зовут. Прогуливаться по улицам города в немецкой форме мы бы, конечно, не стали.

И если к факту владения Котельниковым макета боевой машины придраться трудно, то вот крест на корпусе может стать проблемой.

Сергей Герасин, руководитель Юридического бюро "Принцип", объяснил:

- Сам по себе этот крест к нацистской символике не относится. Это опознавательный знак вооруженных сил Германии - вермахта. Однако, учитывая, что вермахт в нашей стране прочно ассоциируется с нацистским режимом Германии, использовать этот крест допустимо только для формирования негативного отношения к идеологии нацизма (статья 6 Федерального закона РФ от 19.05.1995 № 80-ФЗ).

Администрация Верхнеуральского района сообщила, что по обращению жителей написано официальное письмо в правоохранительные органы для правовой оценки этих событий.

Возможно, не пугай Денис Котельников односельчан своей самоходкой и не наставляй дуло бутафорского орудия на дома и людей, вопросов бы не возникло. Что уместно во время исторической постановки, вызывает недоумение и возмущение на сельской улице.