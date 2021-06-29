Регион занимает особое место в рамках инициативы "Один пояс, один путь"

Когда в 2013 году машинист поезда Се Хэн начинал работать на Китайско-европейском железнодорожном экспрессе, который отправляется из Синьцзян-Уйгурского автономного района, грузовые поезда, призванные улучшить сообщение между странами - участницами Экономического пояса Шелкового пути через Евразию, могли доставить его только в граничащие с регионом страны - например, в Казахстан.

Развитие сухопутных пограничных пунктов и транспортной инфраструктуры вокруг огромного региона, занимающего шестую часть территории Китая, значительно активизировалось, когда в 2013 году председатель Си Цзиньпин предложил инициативу "Один пояс, один путь", направленную на стимулирование мировой торговли и развитие транспортного сообщения с помощью инициатив наземного Экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути XXI века.

Изменения в работе Китайско-европейского экспресса в регионе показывают, насколько инициатива успешна, говорит Се.

"Сейчас я вожу поезда, которые перевозят товары из Китая в Италию, Германию и Испанию через переход Алатау, граничащий с Казахстаном. Синьцзян - лучший пример того, как инициатива воплощается на практике".

На сегодняшний день Китайско-европейский экспресс следует через переход Алатау в Боро-Тала-Монгольском автономном округе по 22 маршрутам, связывая Китай с 13 странами.

Синьцзян всегда был важным торговым центром на древнем Шелковом пути. Согласно 14-му пятилетнему плану (2021-2025) национального экономического и социального развития и перспективным целям развития на период до 2035 года это основной регион Экономического пояса Шелкового пути.

28 мая поезд Китайско-европейского железнодорожного экспресса, перевозящий 2156 тонн концентрированного яблочного сока, выехал из города Аксу на юге Синьцзяна и отправился через переход Алатау в Россию. Раньше, прежде чем погрузить сок на поезд, его нужно было доставить в административный центр региона Урумчи. Обычно дорога до России занимала 23 дня, говорит Ли Цзюйдун, менеджер компании "Хэнтун Джус" (Hengtong Juice Company) в Аксу, где выращивается большая часть яблок в Синьцзяне.

"По мере того как система железных дорог в Синьцзяне продолжает совершенствоваться, грузовые перевозки становятся все более и более гибкими, - говорит Ли. - Отправление напрямую из Аксу поможет вдвое сократить время доставки в Россию. Синьцзян теперь не глушь, а транспортный узел, связывающий Китай со странами Центральной Азии и Европы. Я рад, что многие из моих международных деловых партнеров тоже это поняли".

Инициатива также предоставила много новых возможностей сухопутным портам, которые со времен древнего Шелкового пути имеют огромное значение для торговли. На месте таких портов, как переход Алатау и Хоргос, выросли новые современные города, что способствует развитию инициативы "Один пояс, один путь".

Когда в 1988 году Юй Чэнчжун впервые посетил Хоргос - сухопутный порт между Китаем и Казахстаном в Или-Казахском автономном округе, он даже представить себе не мог, что благодаря этой инициативе в пустыне Гоби может вырасти новый город с современными зданиями.

На монгольском языке слово "хоргос" означает место, где проходят караваны, - это был торговый узел на северном пути древнего Шелкового пути. В переводе с казахского "хоргос" - место, где можно хранить богатства. Таким город и становится сегодня - региональным центром торговли и коммерции.

"Кроме нескольких одноэтажных зданий и небольших магазинов в Хоргосе не было ничего, кроме пустыни Гоби, - говорит Юй. - Это был просто сухопутный порт, в котором никто не хотел жить из-за суровых условий. Теперь Хоргос не просто сухопутный порт. И здесь уже живет много людей".

Хоргос развивался прямо на глазах Юя, и этот процесс стал особенно стремительным, когда Государственный совет КНР решил превратить его из простого сухопутного порта в город, чтобы обеспечить ему лучшее развитие в рамках инициативы "Один пояс, один путь".

Юя, который раньше зарабатывал на жизнь продажей фруктов на улицах Хоргоса, теперь знают как местного "фруктового короля". Его компания экспортирует фрукты из Китая в страны Центральной Азии и Россию. Кроме того, он организовал по всему Китаю сеть баз по выращиванию фруктов, чтобы успевать удовлетворять спрос международных рынков.

Правительства региона и страны вложили значительные средства в улучшение транспортной инфраструктуры Синьцзяна

По его словам, когда он только создал Международную торговую компанию "Цзиньи" (Jinyi International Trade Company), таможне требовалось не менее двух дней для очистки грузов, направляющихся в Казахстан. "Теперь благодаря усовершенствованному таможенному оформлению и упрощенным процедурам, введенным в рамках инициативы, это занимает всего два часа. А во фруктовом бизнесе время - это деньги".

Синьцзян активизировал усилия, чтобы сократить время таможенного оформления в международных железнодорожных портах, включая Хоргос. Среднее время очистки экспортируемых товаров было сокращено, теперь оно занимает менее часа, а на очистку импортируемых товаров требуется менее суток.