Россияне стали лучше платить по "плохим" долгам

Россияне с введением коронавирусных ограничений стали лучше исполнять свои обязательства перед банками и микрофинансовыми организациями (МФО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование коллекторского агентства ID Collect.

Так, доля должников, которые шли на контакт с коллекторами, в Москве, Петербурге и Подмосковье в июне выросла с 33% до 37%, а процент сдержанных обещаний внести платеж с 67,5% до 70%.

Не менее "общительные" клиенты банков и МФО оказались в Башкирии, Мурманской области, Бурятии и Карелии - там эти показатели увеличились с 33% до 35% и с 66% до 68% соответственно. В Ленинградской, Псковской и Тульской областях был зафиксирован рост с 32% до 34% и с 65% до 67%. В Калининградской, Ивановской и Нижегородской областях - с 31% до 32% и с 64% до 66% соответственно.

Более чем в половине случаев сумма долга, по вопросу погашения которой должники стали лучше идти на контакт, не превышает 85 тысяч рублей, а просрочка - не более 180 дней.

"Прежде всего охотнее идти на контакт и соблюдать обещания по внесению платежей стали заемщики с относительно небольшим объемом "молодой" задолженности", - объяснили в компании.