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29.06.2021,  
15:57
Текст:  Алексей Моисеев

Самоходки 2С3М "Акация" белорусской армии модернизируют в России

Самоходные артиллерийские установки 2С3М "Акация" белорусской армии пройдут капитальный ремонт на Уральском заводе транспортного машиностроения концерна "Уралвагонзавод".
Фото: Виталий Аньков \ РИА Новости Фото: Виталий Аньков \ РИА Новости
Фото: Виталий Аньков \ РИА Новости

Как сообщают в Ростехе, информация об этом была озвучена на недавно прошедшей в Минске 10-й Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2021.

Ожидается, что передача машин заказчику - Министерству обороны РБ - состоится в следующем году.

Директор АО "Уралтрансмаш" Дмитрий Семизоров отметил, что у самоходок обновят двигатели, корпуса, артиллерийскую часть и противооткатные устройства.

Также "Акации" получат автоматизированные системы управления наведением и огнем АСУНО, значительно повышающие эффективность применения САУ на современном поле боя. Например, готовность к открытию огня после получения координат цели составит всего три минуты.

Фото: Первый канал / youtube.com
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Сообщается, что образцы, получившие обозначение 2С3М2, смогут поражать цели осколочно-фугасными 152-мм снарядами на дистанциях до 17300 метров, активно-реактивными боеприпасами на расстоянии в 20000 метров. Также возможно применение управляемых средств поражения "Краснополь". Боекомплект - 45 снарядов. Заряжание - полуавтоматическое.

Мощность двигателя - 520 км/ч. Запас хода - 500 км. Экипаж- 4 человека. Боевая масса - 27500 кг.

Всего, по разным оценкам, в составе белорусской армии имеется более сотни 2С3М, которые вместе с 2С5 "Гиацинт-С" и 2С1 "Гвоздика" составляют основу огневой мощи артиллерийских частей и подразделений.

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Фото: Vitaly V. Kuzmin / www.vitalykuzmin.net
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