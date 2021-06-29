Таможня Филиппин раздавила экскаватором редкий McLaren и еще 20 авто

Таможенное управление Филиппин поделилось фотоотчётом уничтожения ковшом экскаватора более двадцати автомобилей, которые были ввезены в страну незаконно. В их числе оказалась очень редкая модель McLaren.

Президент Филиппин Родриго Дутерте уже отметился, как непримиримый борец с незаконным ввозом автомобилей в страну.

Например, три года назад по его приказу под грейдером "погибло" 68 автомобилей и 8 мотоциклов на общую сумму восемь миллионов долларов.

На этот раз сумма скромнее - примерно 1.2 миллиона, но и количество машин меньше - 21. Ковшом экскаватора были раздавлены Porsche 911, Bentley, Lotus, Mercedes-Benz SLK, Hyundai Genesis Coupe, кабриолет Toyota Camry Solara. Центральное место экспозиции "казни" на фото занимает McLaren 620R, созданный на базе трекового 570S GT4.

McLaren 620R оснащался 620-сильным турбомотором и мог разгоняться до 100 км/ч менее чем за три секунды. Всего McLaren выпустил всего 350 таких суперкаров.

Напомним, что в некоторых странах от конфискованных автомобилей, незаконно ввезённых в страну, таможня избавляется более гуманным и более прибыльным для государственной казны способом.