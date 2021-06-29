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29 июня 2021 г.

Постановление правительства Тюменской области от 28 июня 2021 года № 363-п "О внесении изменений в постановление от 17.03.2020 № 120-п"

Дата подписания 28 июня 2021 г.
Опубликован 29 июня 2021 г.

Документ является поправкой к

Постановление правительства Тюменской области от 17 марта 2020 года № 120-п "О введении режима повышенной готовности"

В постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п "О введении режима повышенной готовности" внести следующие изменения:

1. Подпункт 3.9 пункта 3 дополнить предложением следующего содержания:

"Деятельность ночных клубов, танцплощадок и дискотек допускается только при организации посадочных мест для всех одновременно присутствующих посетителей с обеспечением посадки через одно посадочное место (кроме зрителей, являющихся членами одной семьи либо проживающих вместе).".

2. В подпункте 5.1 пункта 5:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"воздержаться от направления работников в служебные командировки за пределы территории Российской Федерации, на территории других субъектов Российской Федерации, за исключением направления в служебные командировки, которые носят важный и срочный характер и не подлежат отмене или переносу на иной период;";

дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:

"направлять в служебные командировки, указанные в абзаце четвертом настоящего подпункта, работников, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и (или) работников, имеющих антитела класса G (IgG) к COVID-19;".

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

"в случае заключения трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином, прибывшим в Тюменскую область, обеспечить проведение лабораторных исследований на предмет наличия у данного гражданина новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в организациях, допущенных к проведению таких исследований ненормативным правовым актом епартамента здравоохранения Тюменской области, в течение трех календарных дней со дня заключения трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с соблюдением режима изоляции иностранного гражданина до получения результатов указанного лабораторного исследования на COVID-19;".

4. В подпункте 8.2 пункта 8:

дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:

"деятельности предприятий общественного питания по организации банкетов, свадеб, поминок, корпоративов, культурно-просветительных, театрально-зрелищных и иных мероприятий при условии обеспечения индивидуального порционного обслуживания, разобщения потоков участников мероприятия и иных посетителей (в отдельном зале, на площадке, летней веранде, террасе либо в разное время обслуживания) и ограничения количества участников мероприятия до 30 человек включительно, но не более 1 человека на 4 кв. м;";

в абзаце пятом слова "третьем и четвертом" заменить словами "третьем - пятом".

5. Подпункт 17.2 пункта 17 после слова "отпусков" дополнить словами ", служебных командировок".

Губернатор области А.В.Моор



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