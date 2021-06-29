В Кремле выразили обеспокоенность подделкой сертификатов о вакцинации

Ситуация с подделкой сертификатов о вакцинации от коронавируса COVID-19 и QR-кодов вызывает беспокойство, с мошенниками надо бороться. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, беспокоит ли Кремль ситуация с поддельными сертификатами и QR-кодами, он сказал: "Конечно, беспокоит. Это правонарушение. Конечно, это и беспокоит, и вызывает сожаление, это заполняется разными жуликами, которые готовы подвергать риску здоровье людей". Пресс-секретарь главы государства уверен, что нужны меры для борьбы с мошенниками. "Эта ситуация более чем заслуживает внимания", - подчеркнул Песков. Песков: Путин не готовит специального обращения по ситуации с COVID-19