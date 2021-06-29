В Минске прошли консультации руководства Совета безопасности РФ и Беларуси

Вопросы подготовки к совместным стратегическим учениям вооруженных сил России и Беларуси "Запад-2021", военно-технического сотрудничества и облегчения контрольных мер на внутренней границе Союзного государства вошли в повестку консультаций 29 июня руководства Советов безопасности обоих государств.

Как ранее сообщал "СОЮЗ", во вторник состоялась встреча государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Александра Вольфовича с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым. Кроме того, под руководством их заместителей Владимира Арчакова и Рашида Нургалиева проведены консультации по линии аппаратов СБ двух стран, в ходе которых были рассмотрены вопросы гибридного воздействия на Беларусь и Россию, вмешательства во внутренние дела суверенных государств, меры противодействия санкционной политике стран Запада.

Аналогичные ежегодные встречи, уточняет БЕЛТА, охватывают максимально широкую военно-политическую повестку и нацелены на всестороннее укрепление стратегического партнерства. На этот раз стороны обменялись мнениями по актуальным проблемам международной безопасности в условиях деградации существующей системы контроля над вооружениями, подходам к обеспечению безопасности в различных сферах.

По итогам сегодняшнего диалога госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович заявил журналистам, что стороны подтвердили приверженность "дальнейшему углублению взаимодействия и сотрудничеству по различным направлениям национальной безопасности и общим подходам к решению проблемных вопросов международной и региональной безопасности".