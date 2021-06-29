В США умерла советская актриса Екатерина Крупенникова

Советская, российская и украинская актриса и артистка дубляжа Екатерина Крупенникова умерла в Лос-Анджелесе на 82-м году жизни 25 июня. Некролог опубликован на Facebook.

Екатерина Крупенникова родилась 15 февраля 1940 года в Ленинграде. В 1942-1943 годах была малолетней узницей Саласпилсского концлагеря. В 1964-м окончила Театральное училище имени Щукина. В 1964-1966 годах - актриса Московского театра имени Ленинского комсомола, с 1966-го - Киевской киностудии имени Довженко и актриса дубляжа. В 1998-м завершила актерскую карьеру. С 2000 года жила в Лос-Анджелесе.

Экранный дебют - в единственном фильме Евгения Моргунова, который он поставил как режиссер, "Когда казаки плачут". Короткометражка по мотивам ранних "Донских рассказов" Шолохова вышла в 1963-м.

Далее - "Два года над пропастью", эпидемиологические триллеры "В город пришла беда" (про вспышку в Москве пурпурной оспы) и "Карантин", Софья из "Семьи Коцюбинских", Леся из сериала "Мир хижинам, война дворцам", криминалист Кира из "Инспектора уголовного розыска" и "Будней уголовного розыска", Красовская в "Рожденной революцией", картины "Казаки-разбойники", "Забудьте слово "смерть", "Имитатор", "Бухта смерти", другие.