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29.06.2021 10:24
Рубрика: В мире

В Стокгольме десятки тысяч семей с детьми живут в стесненных условиях

Текст: Надежда Ермолаева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Отчет региона Стокгольма показал, что более 134 тысяч семей с детьми живет в столице Швеции в условиях, которые не соответствуют шведским стандартам.

Фото: iStock
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Согласно стандартам, жилье семьи из двух взрослых с детьми должно быть, как минимум трехкомнатным плюс кухня. При этом обязательно, чтобы каждый ребенок старше 12 лет имел собственную отдельную комнату. Однако каждая десятая семья в Стокгольме не может обеспечить себе жилье такого уровня.

"Более половины из 134 тысяч семей, живущих в стесненных условиях, по экономическим причинам не могут приобрести жилье большей площади или снять более просторную квартиру", - говорится в отчете. В документе отмечается, что большинство вынужденно переполненных домашних хозяйств - это семьи с детьми с тяжелыми экономическими условиями. Чаще всего это мигранты, которые снимают для себя самые дешевые квартиры. "90 процентов таких людей имеют более низкие доходы, чем в среднем по округу", - говорится в отчете.

Отчет властей показывает, что нехватку жилья невозможно устранить в видимой перспективе. Первая причина: дефицит жилья не может быть устранен, потому что новые дома слишком дорогие для продажи и аренды. Вторая: нет никаких признаков того, что положение лиц с низким и средним уровнем дохода улучшится.

Директор по развитию Стокгольма Антон Вестберг назвал опубликованный доклад крайне важным для понимания ситуации с жильем в Стокгольме и выработки правильных мер для повышения качества жизни населения.

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