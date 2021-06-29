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29.06.2021,  
09:51
Текст:  Олег Корякин

Видео: британский F-35 наблюдал за учениями РФ в Средиземном море

Британский F-35, следящий за учениями РФ в Средиземноморье, сняли на видео.

Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org
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Минобороны России обнародовало видео совместных учений оперативного соединения ВМФ и авиации ВКС в Средиземноморье. Экипажи кораблей отрабатывали задачи по отражению атак противника с воздуха, а самолеты-носители гиперзвуковых ракет совершили учебные полеты в сопровождении истребителей.

В учениях были задействованы ракетный крейсер "Москва", фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", подлодки "Старый Оскол" и "Ростов-на-Дону", самолеты Ту-142мк, Ил-38, дальние бомбардировщики Ту-22м3 и истребители МиГ-31к.

В какой-то момент в воздухе был замечен истребитель F-35B Королевских ВМС Британии. Он базируется на авианосце Queen Elizabeth, ведущего боевые действия в Сирии.

Эти кадры не оставили без внимания зарубежные СМИ. Портал The Drive полагает, что российские учения в регионе совпали с появлением авианосной группы CSG21 не случайно. И обе стороны будут пристально наблюдать друг за другом.

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