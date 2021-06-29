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Вин Дизель рассказал о "Риддике 4" и игре по мотивам фильма

Новости
    29.06.2021, 11:07
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Американский актер и медийное лицо "Форсажа" Вин Дизель в интервью Gamesradar раскрыл несколько новых деталей о другой знаменитой франшизе со своим участием.

Фото: kinopoisk.ru
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Артист сообщил, что сценарий четвертой части "Риддика" уже завершен. По словам Дизеля, написавший его Дэвид Туи - постановщик предыдущих трех фильмов - "проделал отличную работу".

Картину планируют снимать в Австралии, но когда начнется производство, пока неизвестно.

Кроме того, Дизель заявил, что не против выпустить по мотивам еще и видеоигру про приключения своего персонажа.

Всего во франшизе про лысого уголовника с модифицированными глазами вышло три киноленты - "Чёрная дыра", "Хроники Риддика" и "Риддик", два мультфильма - "Риддик: Удар в спину" и "Хроники Риддика: Тёмная ярость", а также две игры Escape from Butcher Bay и Assault on Dark Athena.

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