"ВКонтакте" анонсировала новую функцию для видеозвонков

"ВКонтакте" представила новую функцию для видеозвонков. Теперь пользователи сайта смогут демонстрировать экран в разрешении 4К (3840 х 2160 пикселей).

В сентябре 2020 года "ВКонтакте" запустила групповые видеозвонки на 128 человек, а в мае этого года анонсировала запуск на 2048 участников одновременно. Ежемесячно пользователи ВКонтакте совершают свыше 150 млн видеозвонков, поделились статистикой в пресс-службе соцсети.

Видеозвонки "ВКонтакте" работают на смартфонах, планшетах, ноутбуках и других устройствах.