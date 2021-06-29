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"ВКонтакте" анонсировала новую функцию для видеозвонков

Текст:   Иван Черноусов
29.06.2021,  
13:03
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"ВКонтакте" представила новую функцию для видеозвонков. Теперь пользователи сайта смогут демонстрировать экран в разрешении 4К (3840 х 2160 пикселей).

"ВКонтакте" запустил исчезающие и тихие сообщения

В сентябре 2020 года "ВКонтакте" запустила групповые видеозвонки на 128 человек, а в мае этого года анонсировала запуск на 2048 участников одновременно. Ежемесячно пользователи ВКонтакте совершают свыше 150 млн видеозвонков, поделились статистикой в пресс-службе соцсети.

Видеозвонки "ВКонтакте" работают на смартфонах, планшетах, ноутбуках и других устройствах.