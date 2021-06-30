Актер из "Брата 2" Александр Дьяченко госпитализирован с коронавирусом

Российский актер, музыкант и продюсер Александр Дьяченко, известный по роли близнецов Громовых во втором "Брате", попал в больницу с коронавирусом. Об этом 56-летний артист рассказал в своем Instagram.

"Белая палата. Крашенная дверь. Их не показываю, а вот не показать прародителя кинокорма не могу. Лавина сочувствия навалилась, ответить просто не получится, особенно сейчас. Спасибо! Это очень мощная поддержка!" - написал Дьяченко, разместив фото скромного завтрака.

Продолжив: "Моя музыка - это то, что останется после меня. И то немногое, что мне оставить не стыдно. Спасибо еще раз, если услышали. В остальном же - все прелестно. Меня штормит".

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Дьяченко родился 12 июня 65-го в Ленинграде. В 93-м переехал в США, где получил актерское образование. Стажировался в Лос-Анджелесе.

Среди актерских работ - фильмы и сериалы "Звезда", "Баязет", "Волкодав из рода Серых псов", "Охота на гауляйтера", "Мажор", "МакМафия", "Грозный", роль президента России Закарина в боевике с Олдманом и Батлером "Хантер Киллер".