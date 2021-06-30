Распоряжение правительства Республики Алтай от 29 июня 2021 года № 396-р "О внесении изменения в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

Дополнить распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р "О введении режима "Повышенная готовность" и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019 - nCoV) на территории Республики Алтай" пунктом 14.2.2 следующего содержания:

"14.2.2. Министерству цифрового развития Республики Алтай с 1 июля 2021 года до особого распоряжения организовать предоставление подведомственными ему государственными учреждениями Республики Алтай государственных и муниципальных услуг исключительно по предварительной записи.".

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин







